Sob o comando de Maia, gastos com passagens chegam a R$ 7 milhões em viagens internacionais na Câmara

Em meio a crise financeira enfrentada pelo Brasil, e os cortes realizados pelo Executivo federal em diversos setores essenciais, como educação, ao longo de 2019, a Câmara dos Deputados, sob o comando de Rodrigo Maia (DEM/RJ), seguiu esbanjando. Comparadas a média de anos anteriores, as despesas do Legislativo decorrentes de passagens aéreas cresceu 30% no último ano.

Cerca de metade dos deputados federais obtiveram autorização para viajar para mais de 70 Países de 05 continentes, às custas da Administração Pública. Os destinos incluíram capitais turísticas. Do total de 105 viagens internacionais, Nova York liderou o ranking de destino dos parlamentares, com 65 viagens, seguida de Montevidéu (39), Roma (34) e Lisboa (30). Os gastos totalizaram R$ 7,1 milhões. A média de gastos, desde 2012, era R$ 5,5 milhões, e em 2018 foram gastos R$ 5,3 milhões.

Campeão de viagens

O deputado que mais viajou foi o presidente da Comissão de Turismo, Newton Cardoso Jr. (MDB/MG). Em menos de um ano, o parlamentar participou de 14 missões oficiais a um custo de R$ 179,2 mil, dos quais R$ 90 mil foram usados apenas para compra de passagens aéreas. Em quatro voos, Newton pediu upgrade da poltrona para a classe executiva.

O deputado Newton também foi o dono da passagem mais cara de 2019. A Casa pagou R$ 46,2 mil em um voo de classe executiva para o deputado acompanhar o Fórum de Economia do Turismo Global, realizado em Macau, na China, em outubro. O custo médio de uma passagem para a cidade é de R$ 21,5 mil, de acordo com gráfico de preços do Google Flights.

No voo para Macau, Newton Cardoso Jr. teve direito a cabine privada e café da manhã personalizado com “uma variedade de doces, pães, frutas e cereais”, conforme descrição da companhia aérea. No almoço e no jantar, além de salada, havia entrada, três alternativas de prato principal e três opções de sobremesas para escolher, vinhos, espumantes e drinques.

Ademais, o parlamentar não cumpriu adequadamente a sua única obrigação: elaborar um relatório da missão oficial. Foram quatro resumos com trechos copiados da internet. No relatório sobre Macau verifica-se a maior quantidade de trechos copiados, do portal da Embratur, de um jornal português e de uma agência de notícias chinesa. Um dos poucos trechos originais ainda contém erros de português, como a palavra “missão” escrita com apenas uma letra “s”.

Canonização da Irmã Dulce

O evento que mobilizou mais congressistas foi, sem sombra de dúvidas, a canonização da Irmã Dulce, em outubro, no Vaticano. Ao todo, 37 parlamentares viajaram à Roma, sendo 25 bancados pela Câmara. As passagens custaram de R$ 6.000 a R$ 30 mil, sendo que 07 deputados pediram upgrade à classe executiva, dentre eles José Rocha (PL/BA) e Soraya Santos (PL/RJ). O relatório de Rocha foi detalhado, mas o de Santos foi um relato da agenda do evento.

Aumento no valor das passagens

As viagens precisam ser autorizadas pela Mesa Diretora, que cobra do congressista uma justificava para a despesa. O regimento interno da Casa também autoriza que titulares da Mesa e presidentes de Comissões permanentes peçam upgrade de poltrona. O RI alerta que o pedido de ser feito com a “devida antecedência da realização da viagem, com vistas à reserva das passagens e à obtenção de preços mais vantajosos”.

O valor das passagens foi a desculpa dada pelo presidente da Câmara, quando procurado pelo jornal Folha de São Paulo. “Aconteceu um aumento enorme do preço das passagens, incluindo aí a crise da Avianca, somado a isso o sistema das companhias aéreas tem uma política de ter um custo baixo para bilhete de turismo, o que acaba encarecendo o custo para aqueles que compraram com pouca antecedência”, disse.

“No final do ano, conseguimos terminar uma licitação com as companhias aéreas, o que vai reduzir o custo de compra e mudança de data de voo”, afirmou o deputado. Sob a gestão de Maia, a Câmara aprovou mudanças na regulação das passagens aéreas. As alterações permitiram a cobrança por mala despachada e marcação de assento sob a justificativa de que isso deixaria as viagens mais baratas.