SSP-AM deflagra operação para intensificar o combate a crimes em Manaus

Redação AM POST*

Por determinação do governador Wilson Lima, os órgãos do sistema de segurança pública do Amazonas deflagram, na manhã desta segunda-feira (13/01), uma operação integrada em toda a capital que resultou no aumento de ações de repressão ao crime. Entre a manhã e o início da tarde, nove infratores foram presos na cidade, durante o trabalho de abordagem das polícias.

A operação é coordenada pelo secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates, e envolve Polícia Militar, Polícia Civil e Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). Cada órgão ocupará uma região da cidade com ações específicas e finalidades específicas.

O coronel Bonates, que esteve na avenida Abiurana, no bairro Mauzinho, zona sul da capital, explicou que a operação visa intensificar as ações de combate ao crime em Manaus, reforçando o efetivo nas ruas.

“Reforçamos o policiamento nas ruas com o efetivo que atua nas áreas administrativas. No Mauazinho, estão os policiais que trabalham na Secretaria de Segurança Pública. A Polícia Civil está cobrindo a zona sul e a Polícia Militar está cobrindo as demais áreas. O Detran também está em operação com o Batalhão de Trânsito, de maneira que tenho certeza que vamos voltar à normalidade”, disse o secretário.

O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Ayrton Norte, enfatizou também a intensificação da “Operação Catraca”, que visa coibir os assaltos a ônibus em Manaus. “Nós aumentamos, inclusive, a capacidade operativa para duplicar o tipo de abordagem aos veículos coletivos”, afirmou o comandante.

A ação deve se estender por toda a semana, com barreiras de fiscalização e incursões em regiões vermelhas para apurar denúncias de tráfico de drogas.

Neste primeiro dia, além do efetivo ordinário já previsto, a capital conta com o reforço policial nas ruas de cerca de 500 policiais civis e militares e agentes do Departamento

Estadual de Trânsito.

Prisões e apreensões

Nove pessoas já foram presas durante as ações desencadeadas pelos órgãos do sistema de segurança. No Mauazinho, dois homens foram detidos portando trouxinhas de substância entorpecente, outros dois homens foram detidos dirigindo motocicletas com restrição de roubo e uma quinta pessoa foi detida por cometer direção perigosa.

Na avenida Torquato Tapajós, um homem foi preso e um adolescente foi apreendido minutos depois de cometerem assalto a um coletivo. O motorista relatou aos policiais que efetuaram a prisão que a dupla e outro infrator subiram no executivo em um terminal de ônibus do Centro da cidade e anunciaram o assalto na avenida Torquato Tapajós, nas proximidades do Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz.

Durante a fuga, dois infratores se depararam com os policiais militares que fazem parte da operação integrada. A dupla foi presa e encaminhada ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Quatro motocicletas com restrição de roubo também foram recuperadas durante a operação no Mauazinho. No Monte das Oliveiras, um homem foi detido e uma motocicleta adulterada foi apreendida.

Trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) aplicou 159 multas durante fiscalizações de trânsito realizadas nos bairros do Novo Aleixo, Cidade Nova e Mauazinho.

As equipes do Núcleo Especializado em Operação de Trânsito (Neot) se concentraram em três pontos fixos da cidade. Durante as ações, foram abordados 321 veículos. Desses, 34 foram recolhidos ao parqueamento do órgão pelas mais diversas irregularidades. Também foram recolhidas seis Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e 34 Certificados de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV).