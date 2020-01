Susam entrega cadeiras de rodas para pacientes do Centro de Reabilitação da Policlínica Codajás

Redação AM POST*

O Centro de Reabilitação (CER) da Policlínica Codajás, unidade da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), entregou na terça-feira (07/01) 16 cadeiras de rodas e 32 cadeiras de banho para pessoas com deficiência física, totalizando 48 itens. É a segunda entrega feita em menos de 30 dias. No mês passado, foram entregues outras 20 cadeiras, de 107 adquiridas pela Susam.

A entrega desta terça-feira beneficia pacientes atendidos pelo serviço, que estão em processo de reabilitação no CER. Como no caso de Natalina de Sousa, 70, que recebeu, na véspera do seu aniversário, em 24 de dezembro, a notícia da entrega de uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho. A idosa estava há 20 anos sem o equipamento.

Vítima de sequelas da hanseníase, Natalina tinha que emprestar a cadeira de rodas de uma vizinha para sair de casa; na sua residência, a idosa andava com uma de plástico, improvisada.

Com as novas cadeiras, Natalina diz que já sabe a primeira coisa que irá fazer. “Eu vou para a igreja, vou agradecer a Deus, porque eu oro toda a madrugada, meia-noite, três horas eu orava a Deus: Senhor, estou com quase quatro anos esperando”, lembrou ela.

“Agora eu vou ter o que é meu, minha cadeira nova. Vou para a igreja, vou para o hospital, vou para a policlínica, vou para onde eu quiser. Estou feliz por isso”, disse, emocionada.

Com dois pais acamados, Valnele Lima, 57, sabe exatamente a importância da cadeira de rodas no cotidiano da família.

“Uma maravilha a locomoção, vai ficar melhor para tomar banho. E vai servir tanto para ele quanto para a minha mãe, porque os dois são acamados – um tem 94, e o outro 90 anos”, disse o filho, ao receber a cadeira de banho, nesta terça.

Dignidade devolvida – A secretária executiva adjunta da Capital da Susam, Dayana Mejia de Sousa, explica que faz parte do compromisso da Secretaria de devolver a dignidade às pessoas com algum tipo de deficiência.

“Para muitos é apenas uma cadeira, mas para quem realmente precisa usá-las, significam pernas, significam asas, significa acessibilidade, inclusão social. Acesso a situações a que hoje quem está em casa acamado ou em condições adaptadas, não consegue ir. Aqui podemos ouvir relato de um familiar que está há seis anos sem sair de casa. Isso significa muito para essas pessoas, significa muito para nós, enquanto Estado, que estamos devolvendo a dignidade à essas pessoas”, afirmou a secretária.

Com sequelas de acidente vascular cerebral (AVC), há quatro anos, José Correia, 66, recebeu nesta terça a cadeira de banho. Sem os movimentos parciais do lado esquerdo, ele conta que a maior dificuldade tem sido dentro do banheiro.

“Aí eu ia até a porta do banheiro, meu ajudante ia me levar assim, me segurando, dando os passinhos até segurar na cadeira de madeira”, relembrou. “Agora vai ser bem melhor, vai ser mais fácil. Eu já quero estrear, já”, comemorou o paciente.

Em 2019, o CER da Policlínica Antônio Aleixo também realizou a entrega de 90 pares de calçados ortopédicos adaptáveis às pessoas vitimadas pela hanseníase e as que fazem tratamento do pé diabético, além de 184 órteses e próteses e 16 adaptações para cadeira de rodas.

Acesso ao serviço – O CER é um serviço especializado no atendimento a pacientes com deficiência física, auditiva e neurológica. Para ter acesso aos equipamentos, é necessário realizar inscrição nos locais que oferecem o serviço, por meio de apresentação dos seguintes documentos (original e cópia): carteira de identidade, registro de nascimento (se for menor de idade), cartão do SUS, CPF, comprovante de residência, encaminhamento médico com diagnóstico, n° do CID e boletim de alta.