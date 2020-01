Terceirizado da UEA é executado a tiros dentro da própria casa na Zona Norte de Manaus

Redação AM POST

Um homem, identificado como Fabrício Sias Martins, de 27 anos, foi assassinado com vários tiros na noite desta terça-feira (14), na rua Santarém, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Conforme a esposa da vítima relatou, seis criminosos com o rosto coberto, invadiram a residência e crivaram o corpo da vítima com balas. Eles atiraram contra ela, mas não foi atingida. Fabrício era funcionário terceirizado da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Na mesma localidade, um jovem identificado como Jonas Freitas, de 22 anos, também foi alvejado, e levado ao Hospital Delphina Aziz, e a polícia investiga se os crimes foram cometidos pela mesma pessoa.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.