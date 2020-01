Thiago Gagliasso detona indicação de filme brasileiro ao Oscar e diz que o PT “estuprou” o país

Thiago Gagliasso ficou possesso com o fato do documentário brasileiro Democracia em Vertigem ter sido um dos indicados ao Oscar em 2020. O apoiador do Governo Bolsonaro criticou a decisão e detonou os anos em que o país esteve nas mãos do PT.

O famoso compartilhou a notícia sobre a indicação do documentário Democracia em Vertigem e a manifestação da ex-presidente Dilma Rousseff. Na matéria, a petista falou sobre a produção de Petra Costa. “A verdade não está enterrada”, desabafou.

“Eu juro por Deus que eu fico chocado! Parece que o país decolou até… Foram anos de Governos do PT mais nojento do mundo que estupraram o Brasil!”, disparou o irmão de Bruno Gagliasso.

Para ele, o país merece a estatueta da academia de cinema, mas não por um bom motivo. “Realmente merecemos esse Oscar, pra jogar na nossa cara quanto a gente otário! Não é possível!”, reclamou o ator.

Nos comentários, um fã provocou Thiago. “Corre aqui que o bolsominion tá pu**”, debochou. O famoso reagiu: “Tô puto não, só lamento você ser roubado e ficar dando risada ainda! Um governo mais corrupto da história do seu País”.

Confira: