Titular da Suframa diz que Marcelo Ramos não tem credibilidade nenhuma com o povo do AM

O superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, usou as redes sociais nesta sexta-feira (17) para rebater declarações do deputado federal, Marcelo Ramos (PL), sobre redução progressivamente da alíquota do IPI sobre concentrado de refrigerantes de 8% para 4%. Menezes disse que Ramos é “irresponsável” e “sem credibilidade”.

Marcelo disse ao jornal que Menezes não cumpriu promessa feita aos empresários da Coca-Cola e Ambev que conseguiria, sem ajuda da bandada federal, falar com o presidente Jair Bolsonaro para manter a alíquota em 10%. Alfredo rebateu dizendo que as afirmativas do parlamentar são “absolutamente mentirosas”.

“Em matéria publicada no jornal “EM TEMPO” o Deputado Federal Marcelo Ramos de forma irresponsável e leviana, faz afirmações absolutamente mentirosas e sem qualquer fundamento a meu respeito. Poderia respondê-lo de modo simples e objetivo, pois todos que conhecem a sua trajetória pessoal e profissional, um carreirista, sabem tratar-se de uma pessoa absolutamente inconfiável”, disparou o titular da Suframa.

Alfredo Menezes também destacou no texto as contradições na trajetória política do deputado, lembrando que ele começou no comunismo. “Sem credibilidade nenhuma com o povo do estado do Amazonas, basta ver a sua história no nosso estado, começou como um fervoroso COMUNISTA e hoje diz que abandonou a foice e o martelo para estar ao lado do que existe de mais nefasto na política do Amazonas e do Brasil, sendo inclusive eleitor declarado do PT e defensor do famigerado IMPOSTO SINDICAL”, disse.

“Sem querer aqui aprofundar o histórico das suas alianças, que nesse aspecto foram desde Eron Bezerra e Vanessa Graziotin, passando por Serafim Corrêa, Alfredo Nascimento, Omar Aziz, Eduardo Braga, para o qual teve que “ajoelhar-se no milho”, e agora, com o atual Governador Wilson Lima, que ressalte-se, até dois meses atrás era chamado por ele de despreparado, desqualificado e deslumbrado, enfim, trata-se de uma figura que prima pela incoerência e oportunismo barato, ou caro, no que fala e na forma que se comporta, um verdadeiro camaleão que não para de mudar de cor”, completou o superintendente.

Leia o texto na íntegra:

Apenas para esclarecimento, quem na realidade quis assumir o papel “Salvador da Pátria” foi o seu líder máximo e talvez ídolo na política, o Senador Omar Aziz e não a SUFRAMA, está sim, trabalha de forma meramente técnica e alinhada com os princípios básicos do governo federal.

Selva !