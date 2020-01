Tropical Hotel será leiloado novamente em fevereiro, após empresa que arrematou não depositar pagamento caução

Redação AM POST*

A empresa Nyata Serviços Financeiros Ltda, que arrematou o Tropical Hotel por R$ 120 milhões em 16 de dezembro, não efetuou o pagamento de caução de 5%, avaliado em R$ 182,1 milhões, do lance em tempo hábil e por isso complexo hoteleiro localizado na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, irá novamente a leilão no dia 11 de fevereiro, no Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Estado de São Paulo.

O Hotel é conhecido por receber grandes artistas, desde celebridades internacionais, até reis e príncipes. Conforme o Sindicato dos Empregados do Comércio Hoteleiro do Amazonas, agora o Tropical Hotel acumula dívida trabalhista que pode chegar a R$ 20 milhões.

Caso não haja interessado, o valor inicial para a segunda rodada é de R$ 120 milhões. O prazo para credenciamento de interessados é até o dia 7 de fevereiro.

O complexo hoteleiro, de propriedade da Companhia Tropical de Hotéis da Amazônia, possui três imóveis, que junto a suas benfeitorias, incluindo móveis e utensílios, estão avaliados em R$ 60 milhões.