Usar cascas de banana para se masturbar vira moda entre homens

Embora pareça improvável, muitos homens estão usando cascas de banana como técnica de masturbação. A intenção é diminuir o atrito entre a mão e o pênis para aumentar o prazer.

De acordo com um usuário na rede social Reddit, a prática de masturbação “é o mais próximo do sexo oral que conseguimos chegar sozinhos”. O problema, porém, está nos riscos que esse hábito pode trazer à saúde.

O alerta veio da médica Diana Gill, do Doctor 4U que – em entrevista ao The Sun – se diz preocupados com a possibilidade de reações e lesões da pele causadas pela moda bizarra. “Pode causar lesões ou agressões à pele do pênis. Além disso, caso o homem tenha qualquer alergia relacionada a látex ou frutas, pode desenvolver reações”, diz.

Apesar da contra-indicação, posts sobre o assunto nas redes sociais têm feito sucesso. No fórum Jackinworld, que se intitula um “banco de informações sobre masturbação masculina”, a avaliação geral da casca de banana foi 4.5 de 5 estrelas, com 359 votantes. Na mesma publicação, um homem de 78 anos diz que “usa a casca de banana com frequência” e recomenda aos outros usuários.

Essa não é a primeira vez que uma técnica masturbatória preocupa os profissionais de saúde. Há alguns meses, médicos dos Estados Unidos emitiram um alerta contra o uso de escovas vibratórias para este fim. O que, segundo eles, pode agredir a área delicada da vulva.