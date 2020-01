Vice-presidente de uma das cirandas de Manacapuru é preso por estupro

Redação AM POST*

A equipe de investigação da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, sob comando da delegada, Roberta Merly, titular da unidade policial, cumpriu na tarde da última terça-feira (21/01), por volta das 14h30, mandado de prisão por estupro de vulnerável, em nome do vice-presidente de uma das agremiações de ciranda, daquele município, um homem de 39 anos. Ele se apresentou espontaneamente na delegacia, acompanhado do advogado dele. A vítima é uma adolescente de 15 anos.

De acordo com a autoridade policial, o crime aconteceu na noite do dia 27 de dezembro de 2019, por volta das 18h30. Na ocasião, a vítima, por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas, conheceu o homem, que se passou por uma menina. No dia mencionado, eles marcaram um encontro no galpão da agremiação, localizado no bairro Terra Preta, em Manacapuru, município distante 68 quilômetros em linha reta de Manaus.

A delegada explicou que, no dia do crime, após encontrar a adolescente, o homem alegou para a vítima que era pai da menina que estava falando com ela pelo aplicativo de mensagens.

“Ele falou para a menina que a suposta filha dele estava chegando no local, porém a menina não chegou. Depois de ameaçar, ele abusou sexualmente da vítima. Após o crime, a vítima falou sobre o abuso para a mãe dela, que veio à delegacia formalizar a denúncia. A ordem judicial em nome do infrator foi expedida no dia 12 de janeiro deste ano, pelo juíza Silvana Corrêa Ferreira, da Comarca de Manacapuru”, disse Roberta Merly.

Indiciamento

O homem foi indiciado por estupro de vulnerável. Após os trâmites cabíveis, o homem foi levado para a carceragem daquela unidade policial, onde está à disposição da Justiça.