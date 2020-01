Vídeo: Mulheres saem no tapa em motel de Manaus enquanto homens filmam e se divertem

Redação AM POST*

Uma confusão em um motel, onde duas mulheres saem no tapa com direito a puxão de cabelo e golpes de Jiu-Jitsu viralizou nas redes sociais na última segunda-feira (6). Segundo informações, o caso trata-se de uma confusão que ocorreu em um motel de Manaus.

As imagens viralizaram nas redes sociais e foram registradas por dois rapazes.“Para com isso, Lorena. Para com isso”, diz uma delas no chão, enquanto um dos homens aparece dando gargalhadas e incentivando a pancadaria. “Dá-lhe na cara, dá-lhe na cara”, diz outro homem.

O motivo da briga não é relatado, no entanto, informações extraoficiais dão conta de que elas estavam no mesmo quarto de motel com os dois homens quando um celular teria sido quebrado, e uma das mulheres se enfureceu, querendo saber quem iria pagar pelo objeto quebrado. A confusão iniciou e as duas partiram para a briga.

Veja vídeo: