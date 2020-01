Visitas às unidades prisionais não terão necessidade de agendamento neste fim de semana

Redação AM POST*

Os visitantes do sistema prisional não irão precisar fazer o agendamento on-line neste fim de semana. Nesta quarta-feira (29/01), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) suspendeu, temporariamente, o uso do aplicativo Visita Legal para realizar serviços de manutenção no sistema.

“Estamos trabalhando para restabelecer o serviço em breve”, afirmou o secretário de Administração Penitenciária, coronel Vinícius Almeida.

As visitas, no entanto, permanecerão limitadas à capacidade máxima de cada unidade prisional, conforme prevê a Portaria Interna nº 72/2019. “Os procedimentos para preservar a segurança e a disciplina dentro dos presídios continuam sem alterações”, disse Almeida.