Viúva de Gugu Liberato consegue na Justiça pensão de R$ 100 mil por mês

A mãe dos filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam di Matteo, teria conseguido na Justiça de São Paulo o direito de receber pensão de R$ 100 mil por mês. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Na decisão do juiz da 9ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Central da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o magistrado ressalta que o valor é equivalente ao que Gugu destinou para o sustento de sua mãe, Maria do Céu.

Segundo os advogados de Rose Miriam, após a morte de Gugu, a viúva ficou sem recursos até para manter as despesas de casa, já que a família do apresentador não repassou nada para ela.

Rose Miriam acionou a Justiça, em dezembro do ano passado, pedindo o reconhecimento de união estável com Gugu, com quem teve três filhos. O casal não era casado oficialmente. Eles eram amigos que decidiram ter filhos juntos, em um relacionamento que durou 20 anos. Ela também não estava incluída no testamento assinado pelo apresentador em 2011.

O processo corre em sigilo de justiça, e a família de Gugu segue com a mesma postura: não falar em respeito aos menores envolvidos.

Gugu, um dos profissionais mais populares da televisão brasileira, morreu em novembro do ano passado em Orlando, nos Estados Unidos, após um acidente doméstico, aos 60 anos.