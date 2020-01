Ximbinha nega que tenha agredido cantora: “Ela chegou muito alterada”

Redação AM POST*

Após a polêmica de agressão envolvendo seu nome, Ximbinha se manifestou sobre o caso pela primeira vez, na tarde desta quinta-feira (16). O artista foi acusado de agredir Carla Maués, ex-vocalista de sua banda, Cabaré do Brega. A denúncia foi feita durante uma live de 28 minutos e 31 segundos realizada no Facebook do ex-deputado federal Wladimir Costa (Solidariedade).

De acordo com denúncia do ex-parlamentar, que se diz amigo de Carla, a cantora está “traumatizada e machucada” porque foi “torturada e agredida na frente da própria filha”.

Ximbinha divulgou um vídeo do cantor e compositor Edilson Moreno contando que a filha de Carla Maués não presenciou qualquer discussão entre ela e o líder do ‘Cabaré do Brega’ e que a vocalista teria na verdade chegado ‘muito alterada’.

Veja vídeo:



O ex-marido de Joelma ressaltou que a cena de descontrole de Carla foi testemunhada por quatro músicos, que serão arrolados como testemunhas no processo que ele vai mover contra Carla Maués e o cantor aposentado Wladimir Costa.

O guitarrista explicou que mais uma vez tentam envolvê-lo em situação de violência contra mulher, mas quem o conhece sabe que ele seria incapaz de destratar os profissionais que trabalham em seus projetos e finalizou o vídeo apresentando a nova vocalista do Cabaré do Brega, Jessica Rodrigues.

Veja vídeo: