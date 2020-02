Ação Catraca intensifica fiscalizações para combater criminalidade no transporte coletivo em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Militar do Amazonas deu sequência, nesta quarta-feira (05/02), à Ação Catraca em toda a capital, com fiscalizações e abordagens em coletivos na alameda Cosme Ferreira, na zona leste de Manaus.

De acordo com o coordenador da atividade, major PM Wallasson, a Ação visa inibir a ação de suspeitos no transporte coletivo e passar para a população uma sensação de segurança e, principalmente, mostrar que a Polícia Militar está presente junto à sociedade.

Ele explicou que, apesar da prioridade ser ônibus, os veículos de passeios também são abordados, fazendo assim as fiscalizações de um modo geral, em carros e motocicletas com possível restrição de roubo.

A participação da sociedade também é importante para a segurança pública. As pessoas podem realizar denúncias pelo 190 ou 181, conforme destacou o major Wallasson.

Segundo o comandante do Comando de Policiamento de Área (CPA) Leste, tenente-coronel PM Cledemir Silva, a ação acontece com intensificação durante o horário da tarde, com continuidade nos outros horários.