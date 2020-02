Acusado de agredir estudante de medicina em bloco de carnaval é demitido pela Casa das Correias

Redação AM POST

A Casa das Correias demitiu um dos homens suspeito de envolvimento na agressão do estudante de medicina Odilon Pereira, no bloco de carnaval realizado no estacionamento da Nilton Lins.

O caso gerou repercussão nas redes sociais e aconteceu após o estudante defender sua prima de assédio e ser agredido por quatro homens durante a festa de carnaval.

O quarteto já prestou depoimento no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Em nota, a Casa das Correias afirma que foi lamentável o ocorrido e não compactua com qualquer forma de violência, assédio sexual e constrangimentos contra qualquer cidadão.

Leia a nota na íntegra:

“A respeito de postagens veiculadas em redes sociais apontando um de nossos colaboradores como agressor em lamentável evento ocorrido durante o Carnaval, a casa das Correias vem a público informar que o funcionário em questão não faz mais parte do quadro de funcionários da empresa.

Registre-se que a empresa não compactua com qualquer forma de violência, assédio sexual e constrangimentos contra qualquer cidadão e manifesta solidariedade às vítimas do ocorrido”.