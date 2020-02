Adail Pinheiro diz que volta a Coari ‘sem mágoas, nem ódio’

Redação AM POST*

O ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, condenado por comandar um esquema milionário de fraudes em licitações e desvios de recursos públicos da prefeitura, fez um discurso “emocionado” durante festa para celebrar seu retorno após seis anos ao município (distante 363 quilômetros de Manaus) no último sábado (15/02).

O vídeo do discurso foi compartilhado nas redes sociais e Adail aparece ao lado de seus filhos a deputada estadual, Mayara Pinheiro e o atual prefeito da cidade, Adaizinho, além do deputado federal Átila Lins, presidente do partido Progressistas que abriga a família Pinheiro, classificado pelo ex-prefeito com “compadre” e “amigo de todas as horas”.

“Eu volto com o coração cheio de alegria de poder retornar. Eu retorno com o coração cheio de amor. Eu retorno com o coração de união, sem mágoas, sem ódio, porque os inimigos de Coari só presenciam da família Coari, sucesso”, destaca.

“Porque nós plantamos o bem, nós plantamos o bem, o Adail Pinheiro significa o bem a Coari e em qualquer lugar que vá. Por isso, talvez, incomoda. Por isso, talvez, Átila, a gente tem algumas pessoas que não param de nos perseguir. Eu não sabia que ser competente é pecado! É pecado por conta dos incompetentes e pela inveja que eles têm da gente!”, finaliza.

Veja vídeo: