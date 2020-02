Adolescente é apreendido após ser flagrado com celulares roubados na zona leste

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam, na manhã desta quarta-feira (05/02), um adolescente de 17 anos suspeito de roubo, na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

Policiais da 18ª Cicom informaram que algumas pessoas em três motocicletas estavam cometendo roubos naquela área e que uma das vítimas estava monitorando via GPS nas proximidades.

As equipes avistaram uma pessoa com possíveis características repassadas em uma motocicleta, de cor vermelha, de placa NOS-0606. Ele foi identificado e, na revista, foram encontrados nove aparelhos celulares. Os policiais entraram em contato com a vítima, uma mulher de 34 anos, que reconheceu o adolescente como sendo um dos autores do roubo.

Diante do fato, a vítima e o adolescente foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para procedimentos cabíveis.