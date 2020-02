Adolescente é morto a tiros após receber ligação na Compensa

Redação AM POST

O adolescente Guilherme Barroso de Souza, de 16 anos, foi executado por dois homens em uma motocicleta na tarde desta sexta-feira (28) com sete tiros, sendo a maioria na cabeça. O crime aconteceu no beco União, localizado na rua Santa Maria, no bairro Compensa 1, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime ocorreu após o jovem receber um telefonema misterioso, e a pessoa do outro lado da linha ter pedido para ele sair de sua residência.

A dupla, não identificada, se aproximou do adolescente e efetuou vários disparos. A vítima morreu na hora e os suspeitos fugiram sem serem identificados. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

A perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) encontraram 11 estojos de pistolas calibre 380 no local. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).