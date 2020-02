Adolescente que estava desaparecida é encontrada morta só de calcinha em igarapé do Educandos

Redação AM POST

O corpo de uma adolescente, identificada como Thayssa Karolayne da Silva Azevedo, de 14 anos, foi achado horas depois de encontrarem o da adolescente Sigrid Libório de Santana, de 14 anos. O caso aconteceu por volta das 20h, na noite desta quinta-feira (6) no bairro do Educandos, Zona Sul de Manaus.

Testemunhas relataram que a vítima era amiga de Sigrid que apareceu morta nas margens do igarapé do Educandos, e horas depois o corpo de Thayssa boiou próximo a um barco, também nas margens do igarapé, haviam sete perfurações de balas pelo corpo e o cadáver estava parcialmente despido, apenas de calcinha. Ambas estavam desaparecidas desde a madrugada desta quinta-feira.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.