Adolescentes sequestram, amarram e espancam motorista de aplicativo em matagal

Redação AM POST*

Um motorista de aplicativo foi sequestrado, amarrado e espancado por três adolescentes, dois de 14 e um de 12 anos, em um matagal na madrugada desta terça-feira (25/2) no Distrito Federal. A informação é do site Correio Braziliense.

Segundo reportagem, a vítima estava trabalhando e recebeu o chamado para uma corrida e ao chegar no local combinado, foi rendida e levada ao matagal. Os adolescentes deixaram o motorista lá e saíram com o carro, em seguida retornaram acompanhados de um homem adulto que os ajudou a colocar a vítima dentro do porta-malas do veículo e seguiram viagem.

Policiais militares em uma viatura pediram para que eles parassem o veículo, que estava em alta velocidade, para abordagem mas foram ignorados pelo bando e passaram a seguir o carro.

Os suspeitos perderam o controle do veículo, saíram do carro e fugiram. Os três adolescentes foram apreendidos, porém, o homem que os ajudou conseguiu fugir.

O motorista, que ainda estava no porta-malas gritou por socorro, foi resgatado pelos PMs e encaminhado para atendimento médico pelo Corpo de Bombeiros.