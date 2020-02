Advogado é assassinado em Boca do Acre

Redação AM POST

O advogado Fernando Rocha, foi assassinado com mais de cinco tiros à queima-roupa na noite desta terça-feira (18), no município de Boca do Acre (distante a 1561 km de Manaus).

Segundo informações da mulher da vítima, ele estava dormindo em uma rede na varanda da casa, quando dois homens em uma moto de modelo Honda Broz da cor vermelha, se aproximaram e efetuaram os disparos contra contra ele.

Na ação, a mulher tentou socorrer a vítima, mas teve que se esconder, para também não ser morta, pois os bandidos escutaram a voz dela, voltaram para ver quem era, mas não a encontraram.

Ainda não se sabe a motivação do crime e o caso está sendo investigado pela polícia.