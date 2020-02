Alexandre Frota expõe fotos íntimas do diretor de Canais Digitais da Secom

O deputado federal, Alexandre Frota (PSDB-SP), postou em sua conta do Twitter, nesta quarta-feira (5), várias fotos eróticas do recém nomeado diretor responsável pelo Departamento de Conteúdo e Gestão de Canais Digitais, Luiz Galeazzo.

O influenciador e publicitário, que aparece nas imagens com duas moças, assumiu o cargo logo após defender nas redes sociais, Fábio Wajngarten, Secretário de Comunicação (Secom) do governo de Jair Bolsonaro (Sem Partido).

Ele ocupou o cargo no lugar de Rodrigo Fayad.

Frota ainda escreveu, em outro tuíte: “Vejam o conservadorismo do Bolsonaro. Esse é o Luiz Galeazzo que será o novo secretário de mídias Digitais da Secom. Convidado para trabalhar no Governo”. E postou a foto abaixo:

O Homem Mais Sexy do Mundo pela revista Cães & Cia

“Eleito O Homem Mais Sexy do Mundo pela revista Cães & Cia” é como Galeazzo se descreve no Facebook, onde exibe fotos com seus cães. No Twitter, no entanto, o tom é mais politizado. Nesta outra rede social, que foi deletada na manhã desta quinta-feira (5), o publicitário se empenha em comentários misóginos e machistas, especialmente contra a cineasta Petra Costa, mas também defende ações do governo na Secom e retuíta publicações de Wajngarten, assim como da deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP).