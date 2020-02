Alunos da rede estadual de ensino voltam às aulas nesta quinta (06)

Redação AM POST*

Destaque entre as unidades escolares de Ensino Médio do Amazonas, a Escola Estadual Sólon de Lucena, na zona centro-sul de Manaus, foi uma das 599 instituições da rede estadual preparadas para receber os 440 mil alunos que estão tendo o seu primeiro dia de aula nesta quinta-feira (06/02). A escola, que tem 2,8 mil estudantes nos turno matutino, vespertino e noturno, foi uma das mais procuradas por pais e responsáveis durante o período de matrícula.

Para o gestor Eliab Vasconcelos, a alta procura acontece por inúmeros motivos, que vão desde a localização até o aperfeiçoamento do ensino na unidade, nos últimos anos.

“A Escola Estadual Sólon de Lucena é uma das mais tradicionais do estado, com mais de 110 anos de atuação. Ela se destaca, também, por ser de fácil acesso e contar com 27 salas de aulas nos três turnos. A instituição tem crescido na qualidade de ensino, e o resultado é o número de alunos aprovados nas universidades públicas e privadas, nos últimos três anos”, contou Eliab.

A estudante do 3º ano e presidente do Grêmio Estudantil da escola, Chayanne Nogueira, explica que o início das aulas já vem sendo trabalhado desde o fim de 2019, com o intuito de auxiliar os estudantes veteranos e novatos que chegam à escola neste período.

“Como parte do grêmio, nós nos preparamos com antecedência e, assim, neste primeiro dia de aula, nós nos dedicamos a receber estes novos alunos, orientá-los quanto a horários e atividades escolares que ocorrem durante o ano, entre outras ações que desenvolvemos no decorrer do ano letivo”, disse Chayanne.

Antes do ano letivo ter início, todo o corpo escolar recebe as atividades da Jornada Pedagógica, na qual as unidades de ensino da rede estadual recebem ações de integração e estudos voltadas aos professores e demais profissionais da Educação. A iniciativa visa fortalecer o processo educativo do Amazonas e ainda preparar a escola para o retorno dos alunos.

Calendário

Em 2020, o ano letivo da rede estadual, iniciado nesta quinta-feira (06/02), terminará em 14 de dezembro, somando 200 dias letivos, divididos em quatro bimestres. O recesso escolar ocorrerá entre os dias 26 de junho e 5 de julho.

O calendário escolar oficial, divulgado e distribuído para todas as escolas da rede estadual de ensino, instituições parceiras e coordenadorias Distritais de Educação (CDEs) e Regionais de Educação, está disponível no endereço eletrônico https://bit.ly/38D38d0.