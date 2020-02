Alunos e pais protestam contra exoneração de diretor do CMPM III no Parque São Pedro

Redação AM POST

Alunos e seus responsáveis, fizeram manifestação nesta terça-feira (18), contra a exoneração do tenente coronel diretor Alysson e Almeida Lima. O protesto é para o retorno do gestor e se concentra na frente do colégio 3° Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM), situado no bairro Parque São Pedro, Zona Oeste de Manaus.

Segundo os alunos, a demissão do gestor gerou revolta por ter sido sem justificativa plausível. Eles também afirmam que após a entrada do tenente no colégio, melhorias na escola e na educação foram visíveis, além de destacar o grau de desenvolvimento dos estudantes em disputas educacionais escolares.

O manifesto tem como objetivo o retorno do diretor e caso não haja mudança na decisão, os manifestantes pretendem acampar na frente da escola e não irão entrar nos âmbitos escolares até o retorno do gestor.