Amazonas registra o menor número de vítimas fatais no trânsito em oito anos

Redação AM POST

Em janeiro deste ano, o Amazonas registrou queda no número de vítimas fatais no trânsito. Ao longo dos 31 dias de janeiro, o estado registrou 19 mortes no trânsito, o menor número em oito anos. O quantitativo de janeiro representa uma queda de 32,14% em relação ao mesmo mês de 2019, quando foram registradas 28 mortes no trânsito.

Os dados são da Secretaria de Segurança (SSP-AM), e a redução reflete o reforço na fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), realizada por meio do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) com o apoio da Polícia Civil e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran). Em janeiro deste ano, o Departamento de Trânsito realizou 21 operações de fiscalização, fiscalizando 6.001 veículos, nas quais foram realizados 1.562 testes de alcoolemia e flagrados 74 motoristas alcoolizados em Manaus.

O diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, ressalta que o Amazonas inicia 2020 da mesma forma que terminou o ano de 2019, com redução no número de vítimas fatais no trânsito.

“Nós gostaríamos que esse número fosse ainda menor, mas não podemos ignorar que o resultado é extremamente positivo. A redução é fruto da integração das forças de segurança, no trabalho intensificado do Neot com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e Polícia Civil. Isso demonstra que o trabalho tem sido feito da maneira correta, e os resultados estão demonstrados nos números que a gente obtém com as estatísticas”, afirmou Sá.

O reforço na fiscalização faz parte da estratégia do sistema de segurança pública, determinada pelo Governador Wilson Lima, para reduzir o número de vítimas fatais e lesionadas em todo o estado. O objetivo é promover a ordem e bem-estar social no trânsito, além de realizar eventuais autuações quanto ao cometimento de infrações penais.

Queda consecutiva – Em todo o ano de 2019, o estado registrou 276 ocorrências de mortes no trânsito, o menor número desde 2013, quando foram registradas 345 mortes. No mês de dezembro, o estado registrou o menor número de mortes do tipo em 10 anos. Com oito óbitos registrados, a redução foi de 78% em relação ao mês de dezembro de 2018, quando ocorreram 38 mortes no trânsito. O mês de maio teve o menor número para o mês em 11 anos, com 14 ocorrências do tipo.

Em agosto, Manaus registrou o menor quantitativo de mortes dos últimos 10 anos, com 12 registros. Entre janeiro e outubro, o Amazonas reduziu o número de mortes por acidentes de trânsito ao menor patamar dos últimos seis anos, totalizando 242 ocorrências.

Mortes no trânsito no mês de janeiro:

2020: 19

2019: 28

2018: 25

2017: 38

2016: 56

2015: 29

2014: 27

2013: 22