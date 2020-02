Amazonino Mendes se reúne com comandantes do Podemos

Redação AM POST*

O ex-governador Amazonino Mendes (sem partido) se reuniu com comandantes do partido Podemos neste final de semana em São Paulo. Imagens da conversa foram divulgadas nas redes sociais.

Participaram do encontro a presidente nacional da legenda, deputada federal Renata Abreu, e o coordenador do partido na região Norte, Murilo Oliveira e o comandante da sigla no Amazonas, deputado estadual Wilker Barreto.

A reunião de Amazonino como o diretório do Podemos já é visto como uma articulação para que ele concorra nas eleições municipais deste ano pela legenda.

“Sábado de Carnaval de folia? Não? Sábado de muito trabalho, porque as construções partidárias não param. Recebi o Wilker Barreto, deputado estadual no Amazonas e presidente estadual do Podemos, e o ex-governador desse Estado Amazonino Mendes. Junto com o coordenador do Podemos da região Norte, o amigo Murilo Oliveira, conversamos sobre o cenário político de lá”, escreveu a presidente do partido.

“Reunião positiva de fortalecimento do Podemos Amazonas 2020. Obrigado presidente Renata Abreu pelo carinho”, disse Wilker no Instagram.