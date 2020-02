Amazonino não participa do velório e sepultamento de sua irmã em Manaus

Redação AM POST*

O ex-governador Amazonino Mendes não compareceu ao velório e ao sepultamento de sua irmã, a ex-vereadora Maryse Mendes Perez, que morreu de uma parada cardíaca, fruto de complicações respiratórias e renais, ocorrida às 9h45, no Hospital Check-Up, localizado no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. Detalhes sobre o velório e o enterro ainda não foram divulgados. A despedida dela contou com a presença de cerca de 200 pessoas entre familiares e amigos.

De acordo com informações da assessoria de imprensa, a ausência do político se deve ao fato dele estar em São Paulo (SP) desde a última semana fazendo exames de saúde.

O cacique amazonense, no entanto, homenageou a irmã em suas redes sociais. “Era uma guerreira social, inconformada com as injustiças, solidárias com aqueles que precisavam de uma palavra de conforto, de apoio. Desde cedo via nela refletido o espírito solidário do nosso pai Armando. Maryse nos deixa bons ensinamentos, lembranças e muita saudade”, disse Amazonino em postagem no Facebook.

Além da atuação como parlamentar, Marise Mendes teve papel destacado na Assistência Social, sua área de formação, tendo sido secretária das pastas do Estado e do Município, além de conselheira de Assistência Social. Era ainda funcionária aposentada da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).