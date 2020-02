Amazonino se encontra com marqueteiro e fala sobre política

Redação AM POST*

O ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, apontado como pré-candidato à prefeitura de Manaus nas eleições municipais deste ano, já manifesta aproximação do marqueteiro Marcos Martinelli, que ajudou a eleger grandes nomes da política baré como Arthur Neto.

O ex-secretário estadual, Orsine Jr, publicou no Instagram foto num restaurante em São Paulo, nesta terça-feira (11), em que Amazonino aparece do lado do marqueteiro e alguns aliados.

Martinelli afirmou, em entrevista ao site ESTADO POLÍTICO, que o papo no restaurante era apenas sobre política em geral e não necessariamente a candidatura de Amazonino. “Por enquanto, conversando sobre política e o momento nacional, estadual e municipal”, disse o marqueteiro.