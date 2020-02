Apresentador Sikêra Jr bate novo recorde de audiência no Alerta Nacional

O apresentador Sikêra Jr bateu novamente o recorde de audiência do noticiário Alerta Nacional, da RedeTV!. Desta vez, o polêmico jornalista alcançou média de 1,7 ponto de Ibope, com picos de audiência que chegavam a 2,7.

A marca inédita fez a RedeTV! ocupar o quinto lugar no ranking das emissoras. Para se ter uma ideia, desde que o Alerta Nacional estreou, no fim de janeiro, a média de audiência era de 1,5 ponto, chegando a picos de 2,5 pontos.

A receita para o sucesso do noticiário popular Alerta Nacional tem sido o estilo cômico e ao mesmo tempo crítico de Sikêra Jr. As reportagens policiais ganham um toque de “sinceridade” do apresentador, que é famoso por suas opiniões polêmicas e que na maioria das vezes resume o pensamento do público que o acompanha.

O sucesso tem sido tão grande que Sikêra Jr já sextuplicou a audiência geral da emissora paulista.