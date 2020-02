Aquecido por polêmicas, BBB20 ganha internautas

Se o Big Brother Brasil vinha sofrendo com a audiência nas últimas edições, o reality da TV Globo vem ganhando os telespectadores e também os internautas. Após uma estreia mais bem sucedida que a do ano passado, o programa também cresce no Twitter.

Em 2019, a hastag #BBB19 teve 24,8 milhões de citações nos três meses de programa. Há apenas duas semanas no ar, o #BBB20 já tem mais de 28 milhões de tweets. Já na estreia, o reality registrou 1,1 milhão de tuítes em todo o mundo.

A audiência na TV também começou com bons números. Segundo dados do Ibope, a estreia do BBB20 marcou 25 pontos, um aumento de sete pontos na comparação com a faixa das últimas quatro terças-feiras e três pontos a mais do que a estreia do BBB 19. O primeiro programa mostrou a chegada dos brothers à casa e a primeira prova de resistência que deu à equipe Pipoca a imunidade.

Na sequência, não faltaram polêmicas. Além de acusações de assédio sexual, o BBB 20 voltou à roda de polêmicas quando as mulheres descobriram que eram vítimas de um plano machista criado pelos homens participantes.

Hadson propôs que seria uma boa ideia provocar as mulheres casadas para que elas traíssem seus parceiros, e assim, fossem “queimadas” para o público do reality.

A youtuber Bianca, conhecida pelo apelido de Boca Rosa, não ficou do lado das mulheres e acabou sendo “cancelada” na internet por seus fãs.

Reviravolta

Após a eliminação de Petrix, com 80,27%, no paredão desta terça-feira (4), dois participantes da Casa de Vidro entraram no jogo para valer! Daniel e Ivy foram os mais votados do público e chegaram causando, literalmente! A madrugada de quarta-feira foi agitada, cheia de emoção e muita interação do publico na internet.

Durante os dias que estiveram confinados na Casa de Vidro, no Shopping Via Parque, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, os participantes receberam várias mensagens do público, principalmente, em relação às mulheres. Eles chegaram a ser ameaçados de eliminação caso não repassassem os recados. O diretor do programa, Boninho, foi até a estrutura e orientou que eles usassem com sabedoria as informações que tinham ao entrarem no jogo.

Mas, Daniel e Ivy chegaram rasgando o verbo e obedecendo as ordens do público. Por volta das 2h, os dois entraram na casa e surpreenderam os confinados. Na sala, reunido com as meninas, Daniel disparou: “Acreditem na Marcela”, o que deixou a sister emocionada e agradecida.

Depois, reunidos no quarto “céu”, Ivy contou para elas e para Pyong porque o público eliminou primeiro o Petrix e não Hadson. “Ele era o líder do bando e está sendo investigado”. Todos ficaram chocados e Manu Gavassi chegou a desconfiar de Ivy. Depois de saberem dos fatos, as mulheres se uniram no jogo para eliminarem Hadson, Prior e Lucas.