Arena da Amazônia recebe duelo entre Manaus e Coritiba-PR pela Copa do Brasil

A Arena da Amazônia será novamente palco de mais uma partida da Copa do Brasil. Manaus FC e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira (12/02). O time amazonense estreia na competição às 21h30 (horário local), em partida válida pela primeira fase da competição. O clube conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Com o mando de campo e de olho na permanência no campeonato, o Manaus precisa vencer a equipe paranaense para poder se manter na disputa e espera contar com o apoio da torcida. De acordo com o regulamento da Copa do Brasil, nesta primeira fase, o time visitante tem a vantagem do empate, por isso, apenas a vitória interessa aos amazonenses.

Para o técnico do time, Wellington Fajardo, a equipe está focada neste que é o primeiro desafio a nível nacional do Gavião do Norte em 2020. “É um jogo muito difícil, eliminatório, então temos treinado bastante e acho que a gente vai fazer uma boa partida. Realmente temos jogado bem aqui, com o apoio da torcida e, se Deus quiser, vamos conseguir a classificação”, afirmou.

O diretor-presidente da Faar, Caio André de Oliveira, também ressaltou a importância do apoio da torcida para o time e o quanto o torcedor manauara tem se mostrado engajado em apoiar as equipes locais.

“Desde o ano passado, o torcedor tem sido motivado a prestigiar as competições. A resposta da população tem sido bastante positiva, o que é uma grande conquista. Esperamos que o Manaus tenha um bom desempenho e possa trazer essa classificação para o Amazonas”, destacou.

Ingressos

Os ingressos já estão sendo vendidos, com o valor de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), pelo site www.ingressosdevantagens.com.br ou nos seguintes pontos de vendas: loja Os Barés (Manauara Shopping); Boutique do Torcedor (Cachoeirinha); Digo’s Sport (Crespo); X-Case (Shopping Ponta Negra); Sumaúma Park Shopping – 1º andar; e estádio Ismael Benigno (Colina), das 9h às 18h.

Para a retirada dos ingressos comprados on-line, o torcedor deve procurar a Arena Amadeu Teixeira, na avenida Constantino Nery, das 9h às 18h.

Arbitragem

A equipe de arbitragem da partida será formada por Diego Lopez (BA), que terá como 1º assistente Elicarlos Franco (BA), e como 2º assistente Jucimar Dias (BA). O 4º árbitro será o amazonense Carlos Frutuoso, e o analista de campo, também amazonense, será Reginaldo Noronha.