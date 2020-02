Assaltantes são presos após perderem o controle de motocicleta durante perseguição policial na zona leste

Redação AM POST*

Uma dupla suspeita de cometer assaltos no Coroado, zona leste de Manaus, foi presa, por volta das 22h, dessa sexta-feira (31/01) por policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Com eles foram encontrados um simulacro de arma de fogo, celulares e uma quantia de dinheiro.

Durante patrulhamento de rotina pela na alameda Cosme Ferreira, em frente ao Clube do Trabalhador do Sesi, a equipe policial avistou uma motocicleta com dois indivíduos em atitude suspeita, que empreenderam fuga ao perceberem a presença da guarnição.

Durante a fuga, os suspeitos perderam o controle da motocicleta na rua Euviro Dantas, Coroado. Ao ser feita a abordagem, foi encontrado com o passageiro o material apreendido.

Após a detenção dos suspeitos, a equipe fez a verificação veicular e foi constatado que a motocicleta, uma CG Titan Fan 150 preta, estava com restrição de roubo. Ainda no local, um homem informou que a dupla havia tomado de assalto seu carro modelo Onix, relatando que os suspeitos deixaram o veículo quando a equipe policial passou no momento exato do roubo.

Diante dos fatos, os indivíduos foram conduzidos para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para procedimentos legais.