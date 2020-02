Avaliação do governo Bolsonaro apresenta estabilidade em fevereiro

Um levantamento divulgado pela XP Investimentos juntamente com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) apresentou um cenário de estabilidade no governo de Jair Bolsonaro nos meses de janeiro e fevereiro. A pesquisa feita por telefone ouviu mil entrevistados entre os dias 17 e 19 de fevereiro.

De acordo com os dados, 34% dos entrevistados consideram o governo como ótimo ou bom. Em relação à expectativa da população, 40% veem o mandato de Bolsonaro como ótimo ou bom. Para 33% dos entrevistados, a corrupção aumentará nos próximos seis meses.

A pesquisa também avaliou como o dólar influencia a vida do brasileiro. Mais da metade acredita que o avanço da moeda norte-americana prejudica a vida das pessoas e famílias. Já 62% acham que ela prejudica a economia brasileira. Apesar da alta do dólar, 47% enxerga que a economia nacional está no caminho certo.