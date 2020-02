BBB20 é criticado na web após participante chorar de fome

Redação AM POST*

Aquecido por polêmicas, o Big Brother Brasil 20 foi duramente criticado por internautas após a participante Thelma acordar chorando com fome, na madrugada desta terça-feira (18).

No Twitter, a tag ‘Fome não é entretenimento’ ficou entre os assuntos mais comentados. O motivo da fome é poque a sister faz parte do grupo ‘Xepa’ onde os alimentos são limitados de acordo com o número de estalecas dos participantes.

Outra polemica foi que nesta semana o participante Lucas, também do grupo ‘Xepa’, não contribuiu com nenhuma estaleca, mesmo tendo bastante, para as compras no mercado e despertou a revolta dos colegas de confinamento e do público.

O diretor do reality show, Boninho, ainda não se pronunciou sobre o caso.

Veja posts:

a thelma chorou de fome de madrugada, vocês tem noção? aquela desgraça do lucas deu zero estalecas e ainda pensam em deixar esse tapado "pelo entretenimento". gente, é absurdo. FOME NÃO É ENTRETENIMENTO. isso é desumano demais! #BBB20 — fra (@enzewerneck) February 18, 2020

NÃO QUERO SABER, INVENTA UM ALMOÇO, UM CAFÉ, UMA JANTA, MAS ALIMENTEM A THELMA, FOME NÃO É ENTRETENIMENTO #BBB20 pic.twitter.com/FGr7pnvn5t — Anderson 🇪🇪🦄 (@AndyMeedeiros) February 18, 2020

Fome não é entretenimento manooooooooooooooo esses machos comendo 3 pratos e deixando nada pras meninas??? Ainda vem o babaca do babu querendo falar “meu arroz” enfia esse caralho no cu então seu porra! To irritada acordei bem hoje não. — Tumblr (@TumblrTrump) February 18, 2020

eu n sei qual a intenção do bbb deixando a galera passar fome. Mas quero deixar aq minha opinião: fome não é entretenimento, dor não é entretenimento. É horrível. — Lucas Rangel (@LucasRanngel) February 18, 2020