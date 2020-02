BBB20: Hadson, Felipe e Lucas são vetados da prova do líder e ficam revoltados

Redação AM POST*

O líder da semana Guilherme que ganhou o poder de excluir quatro pessoas da prova do líder, desta quinta-feira (6) no Big Brother Brasil 20, tirou da disputa Daniel, Hadson, Felipe e Lucas.

Após saberem, por meio da chegada de participantes da casa de vidro, que não estão sendo bem vistos pelo público os três participantes Hadson, Felipe e Lucas estavam dispostos a darem o sangue pelo posto de líder e garantir mais uma semana no jogo, no entanto, foram tombados.

O trio ficou revoltado com veto da prova e virou piada na internet que comemorou a atitude de Guilherme.

Veja algumas postagens:

A cara do Lucas, do Felipera e do Hadybala hahahaha

— Chico Barney (@chicobarney) February 7, 2020