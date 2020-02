Bebê morre engasgado com o leite da própria mãe em Manaus

Redação AM POST*

Um bebê de apenas três meses morreu engasgado com o leite de sua mãe na madrugada desta quinta-feira (20), na residencia da família, localizada na Avenida Arquiteto José Henrique, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da tia da vítima, Tatiana Fragoso, de 24 anos, o pequeno Heitor Gabriel, era o filho caçula da família, e após a mãe dele amamenta-lo, como fazia de costume, o colocou para dormir ao lado do irmão. Ao se acordar as 5h a lactante percebeu que havia algo errado com a criança que estava com uma bolha em uma das narinas e com sangue escorrendo em outra.

A mulher pediu socorro, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento. No entanto, a criança já estava sem vida. Tatiana relatou que a mãe da criança está muito abalada.