Bloco do Carnaval Universitário celebra a diversidade em sua terceira edição

Redação AM POST*

Mais um ano letivo está prestes a iniciar e estudar em um curso de ensino superior é um verdadeiro desafio. Muitas vezes os alunos precisam se dividir entre estudos, trabalho, estágio e claro, buscar um tempo para se divertir, encontrar os amigos e curtir as férias, aliás, curtir o carnaval que, sim, já começou. Assim surge o Bloco do Carnaval Universitário, cuja terceira edição em 2020 acontecerá no dia 21 de fevereiro, na avenida Solimões – via de acesso à ULBRA, bairro Japiim, de 15 às 23h59, com entrada gratuita.

Para 2020, as apresentações também estão bem ao gosto do público manauara que costuma frequentar as festas e locais famosos na cena noturna e cultural da cidade. A banda Stone Novo, projeto da parceria entre Marcia Novo e The Stone Ramos, e a cantora Vanessa Auzier irão encantar com música ao vivo e levantar os foliões. Na pista, os DJs mais queridos do momento irão comandar o set – Charli, Ariana Paes, Malu Dacio e Pietra, tornando a festa um grande encontro de diferentes tribos.

Além das apresentações culturais diversas, a programação ainda inclui entrega de kit’s como preservativos e material de esclarecimento sobre proteção à IST’s/HIV e AIDS, ações do Grupo de Direitos Humanos composto por discentes das universidades participantes durante todo o evento. Também há abertura de espaços para vendas: praça de alimentação, food truck’s e afins, cuja participação deve ser acertada por meio do telefone 99320-6406 ou 98252-7391.

A primeira edição ocorreu em fevereiro de 2018, surgindo da ideia de três discentes da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) com desejo de criar um bloco de carnaval voltado especificamente para o público universitário e tendo como objetivo abordar o cotidiano das universidades e as dificuldades nelas enfrentadas, de uma maneira irreverente e descontraída. O então Bloco do “C.U” reuniu neste primeiro momento cerca de quatro mil pessoas, entre discentes e comunidade externa no estacionamento do Instituto de Filosofia Ciências Humanas e Sociais – IFCHS.

Grandes artistas da cena cultural amazonense já se apresentaram no evento, bem como: Márcia Siqueira e James Rios, Luneta Mágica e ainda, abrindo as portas para que os artistas e músicos que surgem no meio universitário e que muitas vezes não encontram oportunidade de mostrar seu trabalho.

Neste ano, o evento não se limita apenas a Universidade Federal do Amazonas e busca receber alunos de todas as instituições de ensino superior da cidade, como fala o organizador do evento, o estudante de Educação Física, Bruno Rodrigues: “As duas primeiras edições aconteceram dentro da UFAM, mas o Carnaval Universitário sempre teve a ideia de ser grandioso e poder contemplar as outras universidades e, principalmente, trazer essa alegria para os universitários do Amazonas”.

O evento traz o tema “Celebrando a diversidade”, estimulando o debate sobre o respeito as diferenças no ambiente acadêmico, a empatia, priorizando sobretudo a liberdade de expressão de todos e todas que compõem o espaço acadêmico através do pensamento crítico, papel fundamental de uma mente autônoma, garantindo a permanência da diversidade, dando voz à pauta sobre o direito de sermos e nos manifestarmos de forma livre, sem preconceitos. A edição ainda tem a criadora de conteúdo Pepê, do canal Vlogay, como musa do Bloco do Carnaval Universitário.

“Nosso bloco é conhecido e recomendado justamente por ser oferecido esse ambiente de acolhimento, sem confusão e que todos, sem exceção se divertem muito e eu me sinto satisfeita em poder tocar um projeto como esse.” conta a organizadora, Angélica Pires, professora formada na UFAM em Língua Francesa.