Bolsonaro assina decreto que põe em risco o Polo de Concentrados de Manaus

Redação AM POST

O Presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), assinou um decreto que ameaça os polos de concentrados do Amazonas. Ele aumentou de 4% para 8% o valor da alíquota fixa do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) com duração de seis meses, conforme publicação do Diário Oficial da União (DOU) dessa quinta-feira (20).

A assinatura impondo o aumento, gera insegurança a Zona Franca de Manaus (ZFM) que é o principal modelo econômico do Estado.

Em 2018, o valor do IPI estava em 20% e o ex-presidente Michel Temer reduziu pra 4%, depois de alguns meses aumentou para 12% com validade de janeiro a junho de 2019 e no segundo semestre do mesmo ano, reduziria para 8%. Já na entrada de Bolsonaro, o IPI aumentou para 10% de outubro a dezembro e depois reduziu para 4%. Agora ele assinou o decreto que aumenta para 8% mas com durabilidade de seis meses e depois desce para 4% novamente.

Sem garantias de manutenção dos incentivos, a probabilidade de perder investidores no setor é enorme.