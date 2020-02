Bolsonaro pode cancelar viagem à Itália devido ao coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta quinta-feira (27), que está avaliando se ainda viajará para a Itália neste semestre. O possível cancelamento da viagem se dá por causa do surto de coronavírus que o país europeu enfrente. Até o momento, a Itália já registrou 17 mortes e 650 infecções.

A viagem, para compromissos diplomáticos, foi anunciada no início deste mês, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais.

Já na live desta quinta, Bolsonaro explicou a alta do dólar e as prováveis consequências da epidemia de Covid-19.

– Estamos tendo problema do coronavírus, o mundo todo tá sofrendo. O dólar tá valorizando no mundo todo. No Brasil, tá R$ 4,44 e isso vai influenciar em tudo que importamos, ate no pão. Eu não interfiro no BC [Banco Central], falo com Paulo Guedes e tenho que confiar nele. Ele que entende do assunto. O problema do dólar a culpa é do coronavírus – afirmou.

Apesar disso, Bolsonaro garantiu que todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas no Brasil, que oficialmente já tem um caso confirmado e investiga outros 132, número que ainda pode chegar a 300.

– Tem gente que quer que eu feche a fronteira, que eu proíba aviões de pousar no Brasil, vindos lá da Europa. Já estamos enfrentando, fazendo o possível – declarou.