Brasileiros em Wuhan fazem apelo a Bolsonaro por retirada da China

Brasileiros que estão na China divulgaram, neste domingo (2), um vídeo em que pedem ajuda diretamente ao presidente Jair Bolsonaro para que sejam retirados do país asiático, que enfrenta um surto de coronavírus.

Na gravação, eles afirmam que irão seguir os protocolos para o caso de doenças, como o período de quarentena, já realizado em outros países que repatriaram seus cidadãos.

– Afirmamos estarmos plenamente dispostos a passar pelo período de quarentena e observação após nossa chegada ao Brasil e cooperar com o governo brasileiro a fim de prevenir o avanço da doença. Diante do exposto solicitamos que sejam tomadas as medidas necessárias imediatas para que haja a repatriação voluntária de todos os brasileiros atualmente em Wuhan – diz um jovem.

Em outro momento, um rapaz nega que entre os brasileiros do grupo haja algum caso ou indício de coronavírus.

– No momento em que essa carta está sendo escrita, não há, entre nós, quaisquer casos de contaminação comprovada ou até mesmo sintomas de infecção por coronavírus – argumenta.

Já uma criança brasileira pede que o governo se apresse em dar uma resposta.

– Cientes de nossos direitos e deveres como cidadãos brasileiros aguardamos uma resposta rápida e eficiente nesse momento de urgência – diz uma criança.

O vídeo é encerrado com todos dizendo “Brasil, casa de todos nós”. A gravação é datada de 30 de janeiro de 2020 e tem pouco mais de 6 minutos de duração.

Assista:

Após a divulgação do vídeo, o presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou.

Ao todo, o coronavírus já matou 304 pessoas na China. Pelo menos outros 14,3 mil casos da doença foram confirmados.