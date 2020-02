Cães mortos são encontrados congelados em freezer de residência após cheiro forte incomodar vizinhos

Redação AM POST*

Cinco cães congelados foram encontrados dentro do freezer de uma residência em Imbé (Rio Grande do Sul) por policiais civis que receberam denúncias de maus-tratos e também por conta do mau cheiro dos animais mortos. No local, 12 cães também foram resgatados com vida mas sem alimentação, água e as mínimas condições de higiene.

De acordo com a polícia, alguns dos cães morreram afogados ao tentar beber água da piscina que há na casa, que foi interditada. O proprietário não estava no local e os policiais não descobriram porque os cachorros estavam no freezer.

Segundo os vizinhos, alguns dos animais ficavam agressivos em função da falta de água e comida. Eles foram encaminhados para um lar de passagem, onde serão tratados, cuidados e encaminhados para adoção.

Conforme o delegado de Imbé, Antônio Carlos Ractz Jr, a delegacia adotará um dos cães resgatados para ser o mascote da unidade. Ele foi batizado de Glovk