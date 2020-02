Cantor sertanejo morre em acidente de moto

G1

Um cantor sertanejo morreu na madrugada deste sábado (1º) depois que sofreu um acidente na Avenida Dante de Oliveira (antiga Avenida dos Trabalhadores), em Cuiabá.

De acordo com a Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), Lindenberg de Medeiros Malaquias, de 29 anos, conhecido como Samuel, pilotava uma motocicleta Biz, atingiu um poste e morreu.

O cantor havia acabado de sair de um show em um bar sertanejo no bairro Jardim Europa, na capital mato-grossense. Ele fazia dupla com o cantor Gustavo, com quem se apresentou na noite de sexta-feira (31) no estabelecimento.

Segundo a perícia feita no local, o motociclista perdeu o controle, bateu no meio-fio e o corpo foi arremessado no poste.

Devido à gravidade dos ferimentos, ele acabou morrendo antes de ser socorrido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas os médicos constaram a morte.

De acordo com amigos, o cantor Samuel havia se casado há pouco tempo e a mulher dele está grávida do primeiro filho deles.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cuiabá.

A dupla faria um show neste sábado na cidade de Cáceres, a 220 km de Cuiabá.

A morte de Samuel foi comunicada também na rede social oficial da dupla. Ainda não há informações sobre o local e horário do velório dele.