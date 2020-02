Cargas de pescado ilegal e ouro bruto são apreendidas no Porto da Manaus Moderna

Redação AM POST*

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) apreenderam, na manhã desta segunda-feira (17/02), um homem de 42 anos, com pescado ilegal e ouro bruto, em uma embarcação no Porto da Manaus Moderna, na zona sul da capital.

Segundo o BPAmb, a equipe policial recebeu uma denúncia por meio do linha direta, informando que uma lancha vinda do município de Japurá estaria trazendo uma quantidade indefinida de pescado ilegal.

Os policiais se dirigiram ao local a bordo de uma lancha fluvial e, durante abordagem à embarcação, foram encontrados aproximadamente 244 quilos de pescado ilegal. Prosseguindo na busca, foram encontrados 1.650 quilos de metal de transição, supostamente ouro bruto, que estava na responsabilidade do suspeito detido.

Diante dos fatos, o suspeito e o material apreendido foram conduzidos até a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema) para os procedimentos cabíveis.