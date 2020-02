Carlos Almeida afirma que está tomando as medidas necessárias para resguardar a ordem nos presídios

Redação AM POST

O vice-governador do Amazonas e secretário chefe da Casa Civil, Carlos Almeida, deu entrevista coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na noite desta segunda-feira (10), para falar sobre a guerra entre as facções criminosas e admitiu que traficantes rivais podem se confrontar nas unidades prisionais da capital.

Após os registros da criminalidade em toda a capital e o assassinato de oito internos em presídios, medidas imediatas foram tomadas para inibir a ação dos criminosos e o Gabinete de Crise foi montado para evitar ações contrárias.

“Estamos fazendo tudo que é preciso para resguardar a ordem nos presídios e a integridade da população”, disse o o vice-governador.

Para evitar possíveis vítimas nas unidades prisionais, o secretário de Administração Penitenciária, coronel Marcus Vinícius, suspendeu todas as visitas aos presídios durante o final de semana.