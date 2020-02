Carnaboi promete edição histórica com mais de 30 atrações e homenagem a Arlindo Jr.

Redação AM POST

Em 2020, o Carnaboi chega à 20ª edição. Para celebrar a data, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, promete um evento histórico, reunindo 35 atrações no Centro de Convenções – Sambódromo, na Segunda-feira Gorda (24/02), a partir das 17h. Neste ano, o carnaval ao ritmo de boi-bumbá homenageará Arlindo Jr. A entrada é gratuita.

“O Carnaboi é um grande diferencial do Carnaval amazonense, um evento tradicional, que consegue arrastar milhares de pessoas para prestigiar os artistas dessa cultura que tão bem representa o nosso estado”, comenta o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz.

“Reunimos o maior número possível de atrações, dando oportunidade para que os artistas possam mostrar um pouco o que eles vêm fazendo dentro do segmento”.

Os shows acontecerão das 18h até 4h. As atrações se apresentarão em um palco 360º, simulando a apresentação dos bois na Arena do Bumbódromo. A festa começará com os bois de Manaus: Brilhante, Garanhão e Corre Campo.

Na sequência, os artistas dividirão o palco, revezando repertório de Caprichoso e Garantido. Serão sempre duas atrações, com mais uma participação especial. PA Chaves e Fábio Casagrande, que convidam Itamar Benarroz; Vanessa Alfaia e Mara Lima, que recebem Jardel Bentes; Márcia Siqueira e Márcia Novo que têm Black Marialva como convidado; Canto da Mata e Fabiano Neves, com participação de Cézar Pinheiro; Leonardo Castelo e Robson Júnior, com A Toada; Edilson Santana e Helen Veras convidam o grupo Kaboclos.

No meio da festa haverá a apresentação de Sebastião Júnior, Gaspar Medeiros, Israel Paulain e Batucada, itens oficiais do Garantido; e de David Assayag, Prince do Boi, Edmundo Oran e Marujada, do Caprichoso.

As últimas atrações da noite serão Carlinhos do Boi e Carlos Batata, com participação da Kamayurá; Júnior Paulain e Carrapicho, que receberão Paulinho Viana no palco.

Homenagem – Um dos pontos altos da noite será a homenagem a Arlindo Jr., ícone do boi-bumbá, falecido em dezembro de 2019. “O que posso adiantar é que estamos preparando uma linda homenagem, um momento para o público sentir que o Arlindo está lá fazendo parte da festa”, conta João Fernandes, diretor artístico do Carnaboi 2020. “Será um momento de alegria, bem para cima, queremos destacar o Arlindo artista, o item do Caprichoso, apaixonado pelo festival, uma pessoa que tinha uma energia contagiante”, pontua.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

18h – Bois de Manaus: Brilhante, Garanhão e Corre Campo

19h – PA Chaves e Fábio Casagrande

Convidado: Itamar Benarroz

19h50 – Vanessa Alfaia e Mara Lima

Convidado: Jardel Bentes

20h40 – Márcia Siqueira e Márcia Novo

Convidado: Black Marialva

21h30 – Canto da Mata e Fabiano Neves

Convidado: Cézar Pinheiro

22h20 – Leonardo Castelo e Robson Júnior

Convidado: A Toada

23h10 – Edilson Santana e Helen Veras

Convidado: Kaboclos

0h – Itens oficiais do Garantido: Sebastião Júnior, Gaspar Medeiros, Israel Paulain e Batucada e itens oficiais do Caprichoso: David Assayag, Prince do Boi, Edmundo Oran e Marujada

1h55 – Carlinhos do Boi e Carlos Batata

Convidado: Kamayurá

2h45 – Júnior Paulain e Carrapicho

Convidado: Paulinho Viana