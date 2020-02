Carne de caça ilegal é apreendida com dupla presa por crime ambiental em Jutaí

Redação AM POST*

Policiais civis da 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Jutaí, em ação conjunta com policiais militares lotados no município, deflagraram ação policial, na noite de quinta-feira (06/02), por volta das 20h, que resultou na prisão, em flagrante, de Ozaias da Silva Santos, 28, e Valdiney Alves Barbosa, 22, por crime ambiental. Com eles foram apreendidas 19 carnes de paca, proveniente da caça ilegal.

Conforme o investigador Ailton Bispo, gestor da unidade policial, as diligências em torno do caso iniciaram após as equipes receberem denúncias anônimas informando que a dupla estava no porto daquele município, distante 751 quilômetros em linha reta de Manaus, com a carne da caça ilegal e que posteriormente seria comercializada pelos infratores.

“Nos deslocamos ao local informado na delação e constatamos a veracidade da informações repassadas. Abordamos os indivíduos que confessaram a autoria do crime. Com eles, apreendemos 19 carnes de paca, provenientes da caça ilegal realizada aqui no município”, relatou o investigador.

Procedimentos

Ozaias e Valdiney foram autuados em flagrante por crime ambiental. Ao término dos procedimentos cabíveis, a dupla irá permanecer na carceragem da 56ª DIP, à disposição da Justiça.