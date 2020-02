Carrefour compra 30 lojas da rede Makro no Brasil; Manaus tem duas unidades

REUTERS

O Carrefour SA anunciou neste domingo a compra no Brasil de 30 lojas e 14 postos de combustíveis operados pelo Makro, incluindo as duas lojas da rede no Amazonas, por um total máximo de 1,953 bilhão de reais, de acordo com fato relevante. Entre as 30 lojas, 22 são próprias e oito, alugadas.

Em Manaus existem duas unidades do grupo Makro e a cidade também já tem duas unidades do Atacadão, uma na avenida Autaz Mirim, zona Leste, e outra na Max Teixeira, zona Norte.

O Grupo Carrefour Brasil informou ainda que pretende converter a bandeira das novas lojas para Atacadão no período de 12 meses após o fechamento da transação, e que espera que as vendas aumentem em mais de 60% e que a estrutura de custos seja otimizada.

De acordo com o fato relevante, as 30 lojas, que somam 165.000 m² de área de venda, apresentaram em 2019 vendas brutas de aproximadamente 2,8 bilhões de reais e possuem grande complementaridade geográfica com as lojas já existentes do Atacadão.

“A transação permitirá ao Atacadão expandir sua presença em particular no densamente povoado Estado do Rio de Janeiro (7 lojas) e na região Nordeste (8 lojas). As novas lojas somam-se às 187 lojas já existentes do Atacadão que continuará com seu forte crescimento orgânico”, disse o Grupo Carrefour Brasil.

Segundo o fato relevante, a conclusão da transação está condicionada ao cumprimento de determinadas condições, incluindo, especialmente, o acordo dos proprietários das lojas alugadas e a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).