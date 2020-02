Carro colide com viatura da PM e deixa um morto na Avenida André Araújo

Redação AM POST*

Um homem identificado como Mário Augusto Vargas Franco morreu na madrugada desta terça-feira (25) após o carro em que estava colidir contra uma viatura da Polícia Militar na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem estava no banco do passageiro quando a condutora do carro de passeio perdeu o controle, invadiu a pista contrária e colidiu com a viatura da 16ª Cicom. A batida foi do lado do passageiro. Ainda segundo a polícia, eles estariam supostamente embriagados.

Todas as vítimas do acidente foram socorridas e levadas para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus, mas Mário não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).