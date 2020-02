Casal é condenado por agredir homem para destruir celular com ‘nudes’

Redação AM POST*

Para evitar divulgação de fotos íntimas, um casal agrediu um homem no centro de Lindoia do Sul, município a cerca de 480 quilômetros de Florianópolis, para destruir celular onde estavam “nudes” da mãe da mulher e foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

De acordo com denúncia o crime aconteceu no dia 10 de janeiro. A vítima foi imobilizada pelo homem com uma “gravata” e levou socos no rosto, causando lesões na mandíbula e olho direito e no lado esquerdo das costas.

Sentença

A decisão é da juíza Letícia Bodanese Rodegheri, da Vara Única de Ipumirim, em Santa Catarina. O homem aguardou o

julgamento preso, foi condenado a dois anos, três meses e 15 dias de reclusão em regime aberto, por porte ilegal de arma de fogo e lesões corporais.

Ele terá de se recolher em casa às 20 horas todos os dias e se apresentar mensalmente ao juízo para informar suas atividades. Após o julgamento ele foi colocado imediatamente em liberdade.

A mulher obteve o benefício da suspensão condicional do processo e se comprometeu a pagar dois salários mínimos – um destinado à vítima para a reparação do dano. Ambos estão proibidos de se ausentarem da comarca onde residem por mais de 30 dias, com a obrigação de informar eventual mudança de endereço e comparecer em juízo a cada dois meses.