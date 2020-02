Casal é preso suspeito de assaltar micro-ônibus na zona Leste de Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na noite deste sábado (1º/02), um casal de 20 e 21 anos, suspeitos de cometer roubo a transporte de lotação, na avenida Autaz Mirim, zona leste de Manaus.

A equipe recebeu a ocorrência via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), com a informação de que duas pessoas estariam cometendo roubos em um ônibus lotação da linha 177.

Os policiais foram ao local citado, onde verificaram que o micro-ônibus fora assaltado por um casal, que levara celulares e pertences dos passageiros. No momento do roubo, a cobradora se jogou pela janela e bateu a cabeça, depois do que foi atendida pela Unidade Básica de Saúde e levada ao hospital para atendimento.

Os ocupantes do coletivo informaram que uma viatura descaracterizada da Polícia Civil havia capturado um dos envolvidos, o que foi confirmado pelos policiais da 9ª Cicom após se dirigirem ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Com o homem detido foram encontrados uma arma de fogo calibre 38, com cinco munições intactas, e um aparelho celular.

Durante questionamento, o suspeito informou a localização da mulher que estava com ele. Os policiais foram ao local, onde foram encontrados os outros aparelhos celulares. A mulher também foi conduzida ao 14° DIP, para as medidas cabíveis.